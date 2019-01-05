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Умер народный артист России Иван Бортник

В мире 05.01.2019 | 09:13
Иван Бортник. Фото ТАСС
Иван Бортник. Фото ТАСС

5 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался вечером 4 января на 80-м году. Об этом ТАСС сообщила супруга актера Татьяна Борзых.

"Иван скончался вчера в 23.00, - сказала супруга актера. - Врачи говорят, что скорее всего тромб".

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.-0-

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Россия, смерть известных людей
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