Умер народный артист России Михаил Глуз

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России композитор Михаил Глуз ушел из жизни на 70-м году, сообщает ТАСС со ссылкой на театр "Ленком Марка Захарова".

"Сегодня пришло печальное известие: не стало композитора народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей… Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки", - говорится в сообщении театра.

Уточняется, что о месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже.

Михаил Глуз - российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ (1996). Автор мюзиклов "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Музыкальный (1977-1984) и художественный (1984-1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса.-0-