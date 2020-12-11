Умер народный артист России Николай Иванов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева народный артист РФ Николай Иванов, известный зрителям в том числе как исполнитель главной роли в знаменитом советском многосерийном телефильме "Вечный зов", умер 11 декабря в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

"Николай Николаевич ушел после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причина - сердечная недостаточность", - сообщили в театре.

Дата и место прощания будут объявлены отдельно.

"Ушла эпоха… Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря - для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", - говорится в сообщении театра.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же был принят в труппу театра. За годы работы сыграл более 80 ролей. Снимался в фильмах "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Еще можно успеть", "Кузнечик", "Россия молодая", "Обрыв", "Сошедшие с небес" и других. Иванов - лауреат Государственной премии СССР (за роль в "Вечном зове"), кавалер ордена Дружбы, лауреат премии номинационного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" "за уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".-0-