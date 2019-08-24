Умер народный артист России Виталий Логвиновский

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 79-м году ушел из жизни народный артист России Виталий Логвиновский. Сообщение о смерти артиста размещено на сайте Калужского областного драматического театра, информирует БЕЛТА.

Виталий Логвиновский в 1965 году закончил ГИТИС. Служил с театрах Павлодара и Волгограда. С 1974 года - в Калужском драматическом театре. "Виталий Степанович был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Он неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии. Одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера", - говорится в сообщении театра.

Кроме театральных ролей ему принадлежит также роль доминошника в известной киноленте "Ворошиловский стрелок".

Имел звания заслуженного артиста РСФСР (1983) и народного артиста России (2006).-0-