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24 декабря 2021, 14:08

Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов

Владимир Татосов. Фото ТАСС
Владимир Татосов. Фото ТАСС

24 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Владимир Татосов умер в возрасте 95 лет в связи с обострением онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко назвала смерть актера большой потерей. "Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии "Ленфильм", снимался во многих фильмах. И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень веселый, очень жизнерадостный", - сказала Елена Драпеко.

Владимир Татосов известен по кинофильмам "Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Большая семья", "Поздняя встреча" и другим.-0-

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