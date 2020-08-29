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29 августа 2020, 18:00

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Владимир Андреев. Фото ТАСС
Владимир Андреев. Фото ТАСС

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 августа умер народный артист СССР Владимир Андреев, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

27 августа Владимиру Андрееву исполнилось 90 лет. По словам Григория Заславского, организацию похорон взял на себя театр имени Ермоловой, который долгие годы возглавлял Владимир Андреев. По предварительной информации, прощание пройдет 2 сентября.

Артист начал свою творческую деятельность в конце 1940-х годов, сыграл большое количество ролей в театре и кино.-0-

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