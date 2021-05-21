Умер народный художник СССР Таир Салахов

21 мая, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Народный художник Азербайджана и СССР Таир Салахов скончался на 93-м году жизни в одной из клиник Германии.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. В 1950 году окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1957 году - Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова.

Таир Салахов был председателем Союза художников Азербайджана, первым секретарем Союза художников СССР, вице-президентом Российской академии художеств, членом-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде и Французской академии изящных искусств.

Среди известных работ художника картины "Утренний эшелон", "Над Каспием", "Женщины Апшерона", портреты композиторов Дмитрия Шостаковича и Кара Караева, писателя Расула Рзы. Таир Салахов получил признание за свои декорации к спектаклям, работы, выполненные в США, Италии, Мексике ("Мексиканская коррида") и других странах. Работы Таира Салахова выставляются в музеях и галереях по всему миру.-0-