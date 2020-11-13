Умер нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель нобелевской премии по физике Масатоси Косиба умер в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 94-летний Косиба умер естественной смертью в одной из токийских больниц.

В 2002 году Масатоси Косиба вместе с американским ученым Реймондом Дейвисом получил нобелевскую премию по физике за создание нейтринной астрономии. Выпускник Токийского университета Масатоси был членом Японской академии наук, иностранным членом Российской академии наук и членом Национальной академии наук США.-0-