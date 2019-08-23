Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох умер в возрасте 79 лет, сообщает The New York Times.

О смерти бизнесмена сообщил его брат Чарльз. Издание не указывает причину смерти. Известно, что ранее Дэвид Кох страдал от рака простаты.

Братья Кох были совладельцами второй по величине частной компании в США - Koch Industries, специализирующейся на энергетической и химической промышленности. Дэвид управлял Koch Industries с 1983 по 2018 год. Отошел от дел из-за проблем со здоровьем.

По данным Forbes, Дэвид Кох занимал 11-е место в списке богатейших людей мира, его состояние оценивалось свыше $50 млрд.-0-