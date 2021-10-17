Умер один из мастеров итальянского абстракционизма Акилле Перилли

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник Акилле Перилли, один из представителей итальянского абстракционизма умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Он был одним из авторов манифеста арт-объединения "Форма 1" в защиту абстрактного искусства. Его выставки проходили во многих странах, в том числе в России в Государственном Эрмитаже.

Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли "мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии". "Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века", - сказал Франческини.-0-