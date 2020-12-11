11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии на 82-м году жизни умер один из самых богатых банкиров мира Джозеф (Жозе) Сафра. Причину смерти семья не раскрывает, но в СМИ появилась информация, что он умер "от естественных причин", пишет Veja.

Планируется, что его похоронят на еврейском кладбище Israelita do Butantã в Сан-Паулу.

Forbes называл владельца Banco Safra "богатейшим в мире банкиром". Его состояние оценивается в $23,2 млрд.

Сафра - выходец из еврейской финансовой династии. Он родился в 1938 году в Ливане. В Бразилию перебрался в 1960-х годах.-0-