Умер один из создателей мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник-конструктор кукол, один из создателей мультфильмов про приключения Незнайки - Владимир Шафранюк - ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС.

"Владимира Алексеевича не стало", - сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Он учился в Московском инженерно-физическом институте, работал на "Союзмультфильме", в творческом объединении "Экран", сотрудничал с рядом других студий. Шафранюк принимал участие в создании мультфильмов "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", серии картин "Приключения Незнайки и его друзей". За годы творчества опубликовал ряд статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол. Шафранюк также написал книгу "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения".-0-