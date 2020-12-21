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21 декабря 2020, 12:36

Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Александр Курляндский. Фото ТАСС
Александр Курляндский. Фото ТАСС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве умер писатель и сценарист Александр Курляндский, сообщает ТАСС.

"Александр Курляндский умер сегодня (21 декабря) после продолжительной болезни", - сообщил его друг Александр Лебедев.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева. С 1964 года - профессиональный литератор.

Александр Курляндский - один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая". Среди других работ автора - мультфильмы "Грибной дождик", "Встречайте бабушку", "А Баба Яга против!". Александр Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала "Веселая карусель".

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