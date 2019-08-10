Умер оформитель комиксов Marvel Эрни Колон

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформитель американских комиксов Эрни Колон, работавший в компаниях Marvel Comics и The Walt Disney Company, умер на 89-м году жизни от онкологической болезни, сообщил журнал
Более 60 лет он работал над комиксами, занимался живописью, публицистикой и скульптурой.
По информации журнала, самыми известными работами Колона были комиксы Amethyst, Princess of Gemworld, Vampirella, Arak, Son of Thunder. Он в соавторстве написал биографии революционера Че Гевары и узницы Освенцима Анны Франк.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN