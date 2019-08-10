Умер оформитель комиксов Marvel Эрни Колон

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформитель американских комиксов Эрни Колон, работавший в компаниях Marvel Comics и The Walt Disney Company, умер на 89-м году жизни от онкологической болезни, сообщил журнал The Hollywood Reporter .

Более 60 лет он работал над комиксами, занимался живописью, публицистикой и скульптурой.

По информации журнала, самыми известными работами Колона были комиксы Amethyst, Princess of Gemworld, Vampirella, Arak, Son of Thunder. Он в соавторстве написал биографии революционера Че Гевары и узницы Освенцима Анны Франк.-0-