Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни. Об этом 12 мая сообщает "МИР 24" .

Ранее спортсмен поступил в первую инфекционную больницу Москвы.

Манакова похоронят у него на родине в Ленинградской области.

Манаков родился на 26 июля 1960 в Будогоще (Ленинградская область). На Олимпиаде-1980 он победил на дистанции 4000 м. На счету Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Также он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года. Сын Манакова Виктор – чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ по велоспорту на треке.-0-