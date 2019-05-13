Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни. Об этом 12 мая сообщает
Ранее спортсмен поступил в первую инфекционную больницу Москвы.
Манакова похоронят у него на родине в Ленинградской области.
Манаков родился на 26 июля 1960 в Будогоще (Ленинградская область). На Олимпиаде-1980 он победил на дистанции 4000 м. На счету Манакова золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов мира в гонках преследования. Также он завоевал золото Игр доброй воли 1986 года. Сын Манакова Виктор – чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ по велоспорту на треке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN