Умер основатель рок-н-ролла Литл Ричард

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на 88-м году жизни умер Ричард Уэйн Пенниман, известный как Литтл Ричард, сообщает .Rolling Stone.

Литл Ричард называл себя архитектором рок-н-ролла и королем этого жанра. Он родился в 1932 году в городе Мейк (штат Джорджия), был одним из 12 детей и вырос среди родственников-проповедников.

Музыкант с детства хорошо знал духовную музыку, в 18 лет он победил на конкурсе талантов в Джорджии.

Композиция Long Tall Sally стала настоящим хитом в 1956-м. После оглушительного успеха он выпустил не менее популярные песни Rip it Up, Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly.

Зажигательные, позитивные песни Литтла Ричарда стали классикой рок-н-ролла.-0-