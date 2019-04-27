Умер первый президент Эфиопии Негассо Гидада

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Эфиопии Негассо Гидада, который стоял у руля страны с 1995 по 2001 годы, умер 27 апреля на 76-м году жизни. Об этом сообщило агентство
Политик умер в Германии, где проходил лечение. Диагноз не разглашается.
Негассо Гидада был первым президентом Эфиопии с момента установления парламентской республики в августе 1995 года. В 2001 году его сменил Гирме Вольде-Гиоргис.-0-
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