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27 августа 2019, 23:56

Умер первый президент Гамбии

Фото Reuters
Фото Reuters

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый президент Гамбии Дауда Джавара умер в возрасте 95 лет. Об этом в Twitter сообщила канцелярия главы государства.

"Смерть Джавара - большая потеря как для страны, так и всего мира. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье экс-президента и всему населению Гамбии", - написал глава государства Адама Барроу в Twitter.

Дауда Джавара стал первым президентом Гамбии после получения ею независимости от Великобритании 18 февраля 1965 года. В 1994 году он был свергнут в результате военного переворота и переехал в Лондон. В 2002 году Джавара вернулся на родину, дав обещание не заниматься политической деятельностью.

Одним из главных достижений за годы правления Джавара называют реализацию программы экономической перестройки.-0-

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