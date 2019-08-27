Умер первый президент Гамбии

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый президент Гамбии Дауда Джавара умер в возрасте 95 лет. Об этом в Twitter сообщила канцелярия главы государства.

"Смерть Джавара - большая потеря как для страны, так и всего мира. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье экс-президента и всему населению Гамбии", - написал глава государства Адама Барроу в Twitter .

Дауда Джавара стал первым президентом Гамбии после получения ею независимости от Великобритании 18 февраля 1965 года. В 1994 году он был свергнут в результате военного переворота и переехал в Лондон. В 2002 году Джавара вернулся на родину, дав обещание не заниматься политической деятельностью.

Одним из главных достижений за годы правления Джавара называют реализацию программы экономической перестройки.-0-