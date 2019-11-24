Умер пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

24 ноября, Ростов-на-Дону /БЕЛТА - ТАСС/. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причина смерти - сердечный приступ.

По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 9.57 (белорусское время) совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что самолет готовится к вылету в аэропорт назначения, на замену прислали пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета Airbus 320 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в ведомстве.-0-