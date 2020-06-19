Умер писатель Карлос Руис Сафон

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский писатель Карлос Руис Сафон умер на 56-м году жизни, сообщает газета La Vanguardia.

Уточняется, что известный романист, один из самых читаемых современных авторов в мире, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от рака толстой кишки.

Карлос Руис Сафон родился в 1964 году в Барселоне, учился в иезуитском колледже в Саррии, работал в рекламных агентствах. Писательскую карьеру начал в 1993 году с публикации серии мистических книг для подростков. В 2001 году вышел его роман "Тень ветра" (La sombra del viento), который был переведен более чем на 30 языков и издан общим тиражом, превышающим 15 млн экземпляров. Это произведение считается вторым наиболее распространенным испанским романом после "Дон Кихота".

Среди других известных произведений писателя такие романы, как "Марина" (Marina, 1999), "Игра ангела" (El juego del angel, 2008), "Узник неба" (El prisionero del cielo, 2011).-0-