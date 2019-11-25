Умер писатель Михаил Хейфец

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский писатель Михаил Хейфец умер в Иерусалиме на 86-м году жизни 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "9-й канал" израильского телевидения. Писатель страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

Как напоминает телеканал, Хейфец родился в 1934 году в Ленинграде, где впоследствии окончил литературный факультет Педагогического института имени А.И. Герцена.

Хейфец был близким другом поэтов Иосифа Бродского, Льва Лосева и многих других литераторов 1960-70-х годов. В 1974 году его привлекли к уголовной ответственности по статье об антисоветской пропаганде и агитации и приговорили к четырем годам колонии и еще двум годам поселения за предисловие к пятитомнику Бродского, а также за хранение двух экземпляров статьи Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года". В 1980 году, отбыв полностью срок, Хейфец уехал в Израиль и поселился в Иерусалиме, где продолжил литературную работу, выпускал книги и работал в газетах.-0-