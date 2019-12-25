Умер писатель Владимир Бушин

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель и публицист Владимир Бушин умер на 96-м году жизни, сообщает 25 декабря ТАСС со ссылкой на "Литературную газету", где Бушин ранее работал.

"На 96-м году жизни скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, а в прошлом - сотрудником "Литературной газеты", - приводит ТАСС сообщение "Литературной газеты".

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в селе Глухово Московской губернии. С осени 1942 года был на фронтах Великой Отечественной войны, в 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии в Маньчжурии. В 1951 году окончил Литературный институт им. Горького. Работал в "Литературной газете", газете "Литературная Россия", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов".-0-