Умер победитель Олимпиады 1980 года штангист Виктор Мазин

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России.

Виктор Мазин родился 18 июня 1954 года в селе Черновские Копи Читинской области, после окончания профтехучилища работал на шахте. С детства увлекался спортом, принимал участие во всесоюзных соревнованиях по тяжелой атлетике. Победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занял второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и стал чемпионом страны 1980 года.

В 1980 году он стал победителем Олимпиады в Москве и чемпионата мира, который проходил во время Игр в весовой категории до 60 кг. Тогда он установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).-0-