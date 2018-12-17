Умер почетный директор Института философии РАН Вячеслав Степин

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский философ, академик, почетный директор Института философии РАН Вячеслав Степин умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Степин являлся "не только крупнейшим ученым, выдающимся организатором науки, но и прекрасным лектором, создателем научной школы, ставшим Учителем с большой буквы для нескольких поколений философов в России и Беларуси". С именем академика связано превращение Института философии "из идеологического учреждения в подлинно научный институт", отметили в РАН.

Степин - автор большого количества книг, статей, один из организаторов Новой философской энциклопедии.

Церемония прощания пройдет 18 декабря в 11.00 в Ритуальном зале Российской академии наук.-0-