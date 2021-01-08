Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Капитолия сообщила о смерти сотрудника, пострадавшего во время беспорядков в здании Конгресса США, информирует ТАСС.

"Приблизительно в 21.30 7 января (5.30 8 января по минскому времени. - Прим. БЕЛТА) сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы. Он был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими", - рассказали в полиции. По этому факту будет начато расследование.

О гибели сотрудника полиции Капитолия первоначально сообщил телеканал CNN. Однако позднее ведомство опровергло эти данные, подчеркнув, что несколько сотрудников были ранены и госпитализированы, но ни один из них не умер. Опровержение было опубликовано еще до 21.30 по местному времени.

Заседание Конгресса США 6 января было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.

По данным властей, в ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, сообщалось, что были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Инаугурация намечена на 20 января.-0-

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