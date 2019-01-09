Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов умер в возрасте 88 лет. Информацию об этом на своей официальной странице в Twitter разместил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Дочь Лукьянова подтвердила информацию о смерти отца. Она отметила, что решение о дате прощания и месте похорон будет принято позже.
Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 года по сентябрь 1991-го занимал должность председателя Верховного Совета СССР. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.
С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Госдумы России. С 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4718 BYN
|2.469 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1569 BYN
|2.156 BYN
|2.162 BYN
|RUB
|3.2166 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN