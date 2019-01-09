Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов умер в возрасте 88 лет. Информацию об этом на своей официальной странице в Twitter разместил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Дочь Лукьянова подтвердила информацию о смерти отца. Она отметила, что решение о дате прощания и месте похорон будет принято позже.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 года по сентябрь 1991-го занимал должность председателя Верховного Совета СССР. Он сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.

С 1993 по 2003 годы Лукьянов являлся депутатом Госдумы России. С 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.-0-