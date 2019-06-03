Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле на 97-м году жизни умер последний участник восстания в нацистском лагере смерти Собибор Семен Розенфельд, сообщает израильский "9-й канал" .

"Это утро началось с печального сообщения об уходе Семена Розенфельда, последнего оставшегося в живых участника восстания в лагере смерти Собибор. Семен сражался в рядах Красной армии, а после того, как попал в плен, был отправлен в лагерь смерти", - сообщил глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог.

Похороны Семена Розенфельда состоятся сегодня в поселке Бней-Аиш.

Уроженец Винницкой области Семен Розенфельд был призван в Красную армию в октябре 1940 года. Он служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку, дислоцированном между Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Сначала его отправили в минский концлагерь на улице Широкой, а в сентябре 1943 года перевели в лагерь Собибор в Польше.

14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого большая часть узников лагеря смерти под руководством Александра Печерского, уничтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу. До момента освобождения польского Хелма советскими войсками весной 1944 года Розенфельд с небольшой группой узников скрывался в лесах. Позже сумел присоединиться к действующей армии, участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене Рейхстага надпись "Барановичи - Собибор - Берлин".-0-