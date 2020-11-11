Умер премьер-министр Бахрейна

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался 11 ноября. Об этом объявил королевский дворец, сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации информагентства BNA, премьер-министр находился на лечении в одной из клиник в США. Однако с каким диагнозом госпитализировали политика, не уточняется.

Похороны состоятся в Бахрейне, как только тело премьер-министра прибудет в страну. Из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в закрытом режиме, присутствовать на прощании будет только ограниченное число родственников.

В стране объявлен недельный траур.-0-