Умер президент Чада Идрисс Деби Итно

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чада Идрисс Деби Итно умер сегодня от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев, сообщает ТАСС.

"Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Итно только что скончался", - заявил в эфире государственного телевидения официальный представитель армии Чада полковник Азем Бермандоа.

По его словам, глава государства получил смертельное ранение в ходе боевых действий в минувшие выходные, когда лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Ранее, во вторник, независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусной генерал Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выборах, переизбравшись на шестой срок. Он получил более 79% от общего числа проголосовавших.

Вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов, 11 апреля, на территорию Чада в районе Зуарке. Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 км к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил лично президент. В ходе нее он и был смертельно ранен.-0-