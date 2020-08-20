Умер президент НАН Украины Борис Патон

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует УНН.

"Умер очень выдающийся человек", - сказал Алексей Данилов.

Борис Евгеньевич Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины. Патон - ученый в области электросварки, специальной электрометаллургии и материаловедения, академик Национальной АН Украины (1958), АН СССР (1962), Российской АН (1991), иностранный член НАН Беларуси (1995), Шведской Королевской Академии инженерных наук, АН Болгарии, ГДР, Чехословакии, Армении, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Основатель нового направления науки - космические технологии и космическое производство. Автор более 2 тыс. научных трудов, в том числе 20 монографий, более 720 изобретений. Лауреат Ленинской премии (1957), Государственной премии СССР (1950), Государственной премии Украины (2004).-0-