Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался в возрасте 92 лет, сообщает Reuters .

Известно, что накануне он был доставлен в военный госпиталь.

Бежи Каид ас-Себси занял пост президента Туниса в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.-0-