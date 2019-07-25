Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался в возрасте 92 лет, сообщает
Известно, что накануне он был доставлен в военный госпиталь.
Бежи Каид ас-Себси занял пост президента Туниса в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.-0-
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