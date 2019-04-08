Умер проектировщик космических кораблей Виктор Благов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 84-м году жизни умер главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", который участвовал в проектировании космических кораблей "Восток" и "Восход", Виктор Благов, сообщает сайт РКК .

Виктор Дмитриевич окончил Московский авиационный институт, а в 1959 году начал работать в "Энергии", где прошел трудовой путь от инженера до заместителя руководителя отделения - начальника отдела. Он участвовал в проектировании транспортных пилотируемых космических кораблей "Восток" и "Восход", в подготовке и проведении первого совместного международного полета космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон". Виктор Благов был одним из руководителей полетов орбитальных космических станций "Салют" и орбитального комплекса "Мир", принимал участие в совместных работах с американским космическим агентством NASA.

За плодотворную трудовую деятельность и высокий профессионализм награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, удостоен Государственной премии и почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", отмечен многочисленными наградами Роскосмоса и РКК "Энергия".-0-