Умер режиссер Александр Воропаев

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Александр Воропаев в 1969 году окончил операторский факультет ВГИК, работал оператором на киностудии "Мосфильм", творческого объединения "Экран".

Известен как режиссер-постановщик игровых фильмов "На краю бездны", "Место под солнцем", "Лучшая дорога нашей жизни", "Василиса Мелентьева", "На пороге", "Не забудь оглянуться", "Клан" и документальных кинокартин "Страна аланов", "Святого Георгия слово".-0-