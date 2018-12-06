Умер режиссер Борис Сарахатунов

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский режиссер документальных и научно-популярных фильмов, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Сарахатунов умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Борис Сарахатунов родился в Тбилиси 28 ноября 1924 года. В 1946 году он поступил во ВГИК, с 1951 по 1969 годы работал редактором, режиссером и директором Дальневосточной студии кинохроники в Хабаровске, где снял более 200 выпусков киножурнала "Советский Дальний Восток". С 1965 года он был художественным руководителем ПТО "Летопись".

С 1969 по 1979 Сарахатунов работал на киностудии "Белорусьфильм", а с 1979 года был главным редактором и режиссером Центральной студии документальных фильмов.

Всего Сарахатунов стал режиссером и сценаристом почти 500 документальных фильмов. Он снимал фильмы по всему миру. Многие из них отмечены премиями международных кинофестивалей. Сарахатунов награжден медалью "За отвагу" (1945) за форсирование реки Одер.-0-