Умер режиссер Джоэл Шумахер

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер, сценарист и продюсер Джоэл Шумахер, снявший среди прочих два фильма о супергерое Бэтмене, умер в Нью-Йорке на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщается на сайте журнала Variety, передает ТАСС.

Шумахеру предложили продолжить франшизу "Бэтмен" после успеха фильмов режиссера Тима Бертона "Бэтмен" (1989) и "Бэтмен возвращается" (1992). Снятый им фильм "Бэтмен навсегда" (1995) с Вэлом Килмером, Томми Ли Джонсом, Джимом Керри и Николь Кидман принес более $300 млн сборов. Его второй фильм - "Бэтмен и Робин" (1997) с Джорджем Клуни в главной роли собрал около $238 млн.

В 2004 году Шумахер снял фильм по мотивам мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы", который выдвигался на награду Американской академии киноискусств в трех номинациях.

Шумахер в Голливуде начал работать как художник по костюмам, а в 1976 году написал сценарии к фильмам "Спаркл" (1976) и "Автомойка". Его дебютом как режиссера стал фантастический фильм "Невероятно уменьшившаяся женщина" (1981).

Успех к Шумахеру пришел после комедийного фильма "Вашингтонское такси" (1983).-0-