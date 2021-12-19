Умер режиссер фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель фильмов "Мы из будущего" и "В зоне особого внимания" народный артист РФ Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Малюков болел последние два года очень серьезно, но причиной смерти стал ковид. Прощание с режиссером "проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом". Место похорон пока не определено.

Режиссер народный артист РФ Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. В числе его работ: "В зоне особого внимания", получившая Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых в 1980 году, "Мы из будущего", "Матч", сериалы "Империя под ударом", "Грозовые ворота".-0-