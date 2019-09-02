Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков

2 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Советский режиссер и сценарист Борис Рычков умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"1 сентября 2019 года от нас ушел советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР (1982), лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков", - говорится в сообщении.

Борис Рычков окончил ВГИК в 1966 году, с 1979 года преподавал там. Был режиссером Центральной студии документальных фильмов с 1965 года по 1993 год. В числе работ - фильмы "Я вернусь к тебе, Россия", "Шаги истории", "О спорт, ты - мир!" и другие.-0-