Умер режиссер фильмов "Белый ворон" и "Летаргия" Валерий Лонской

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России режиссер Валерий Лонской умер на 81-м году жизни после заражения коронавирусом. Об этом написал на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов, сообщает ТАСС.

"Режиссер фильмов "Летаргия", "Голова классика" и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке", - написал Андрей Плахов.

Киновед рассказал, что сейчас в реанимации той же больницы находится жена Валерия Лонского, которая также борется за жизнь.

Валерий Лонской родился в марте 1941 года в Хабаровске. Поставил фильмы "Белый ворон", "Небо со мной", "Летаргия" и др. Снимал сюжеты для киножурнала "Ералаш".-0-