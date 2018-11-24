Умер режиссер Николас Роуг, работавший над сериалом про Индиану Джонса

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинорежиссер Николас Роуг, известный по телесериалу "Хроники молодого Индианы Джонса", умер в Лондоне на 91-м году жизни. Об этом сообщает BBC.

Согласно ее информации, кинорежиссер умер в ночь на субботу в кругу семьи.

Николас Роуг родился в 1928 году в Лондоне. Свою карьеру начал в 1960-е годы с работы кинооператором в фильмах "Доктор Живаго", "Казино Рояль". Дебютной работой Роуга как кинорежиссера стал фильм "Представление" (1968). Среди последних работ Николаса Роуга - телесериал "Хроники молодого Индианы Джонса" и фильм "Ночной поезд".-0-