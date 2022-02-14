Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, известный по таким фильмам, как "Охотники за привидениями" и "Близнецы", умер в США на 76-м году жизни, сообщает ТАСС.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по изготовлению уксуса. Когда Райтману было 4 года, его семья бежала из страны и через некоторое время поселилась в Торонто.

Широкую известность режиссер получил с выходом фильма "Охотники за привидениями" (1984). Райтман также снял такие фильмы, как "Близнецы" (1988), "Детсадовский полицейский" (1990), "Джуниор" (1995) и "Шесть дней, семь ночей" (1998).-0-