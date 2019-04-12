Умер режиссер Сергей Страхов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер документального и научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств Грузии Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС.

Прощание состоится в субботу, 13 апреля, в 11.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.

Сергей Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт и кафедру неигрового фильма ВГИК. Работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, киностудии "Центрнаучфильм" и телеканале "Культура".

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Я и Мы", "Соучастники", "Осень тбилисских балконов", "Есенин в Грузии", "Метаморфозы", "Про белого бычка", "Пробы на Россети", "Воспоминание о гордом льве", "Дружба народов, миф или реальность" и др. Одним из последних фильмов Страхова стала документальная картина "Страна Данелия" о творческом пути режиссера Георгия Данелии.-0-