Умер режиссер Сергей Страхов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер документального и научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств Грузии Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС.
Прощание состоится в субботу, 13 апреля, в 11.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.
Сергей Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт и кафедру неигрового фильма ВГИК. Работал на Грузинской студии хроникально-документальных и научно-популярных фильмов, киностудии "Центрнаучфильм" и телеканале "Культура".
Среди работ режиссера такие фильмы, как "Я и Мы", "Соучастники", "Осень тбилисских балконов", "Есенин в Грузии", "Метаморфозы", "Про белого бычка", "Пробы на Россети", "Воспоминание о гордом льве", "Дружба народов, миф или реальность" и др. Одним из последних фильмов Страхова стала документальная картина "Страна Данелия" о творческом пути режиссера Георгия Данелии.-0-
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