Умер режиссер Владимир Меньшов

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинорежиссер, актер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте киноконцерна "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

"Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - отмечается в сообщении.

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ в 1965 году, в 1970 - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), член Союза кинематографистов РФ. Он был награжден Государственной премией РСФСР имени Н.К. Крупской (1978), Государственной премией СССР (1981) и премией Американской киноакадемии "Оскар" (1981) (за ленту "Москва слезам не верит" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке").

О дате и времени прощания с кинорежиссером пока не сообщается.-0-

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