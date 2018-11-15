Умер Рой Кларк

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В своем доме в Оклахоме на 86-м году жизни скончался кантри-музыкант и телеведущий Рой Кларк. Об этом пишет американская газета The Tennessean. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.
Кларк еще в детстве начал играть на банджо и гитаре, к 15 годам уже был двукратным обладателем титула лучшего исполнителя на банджо. На телевидении начал работать в 1950-х, вскоре достиг серьезного успеха на музыкальном поприще, подписав контракт с Capitol Records в 1963 году.
Кларк выступал в качестве соведущего популярного телешоу "Hee Haw" в Нэшвилле, в 1982 году получил "Грэмми", а в 2009 году получил место в Зале славы кантри-музыки.-0-
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