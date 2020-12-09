Умер российский актер Александр Самойлов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Александр Самойлов умер в результате продолжительной болезни. Информация об этом размещена на сайте МХАТ им. Горького, сообщает ТАСС.

"В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" - Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", - говорится в сообщении.

Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, был принят в труппу театра имени Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А.Н.Островского. В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ. Среди ролей Самойлова - отец Захарий ("Жизнь Клима Самгина" М.Горького), Граф Эссекс ("Елизавета Английская" Ф.Брукнера), Миловзоров ("Без вины виноватые" А.Островского), Берлиоз ("Мастера и Маргарита М.Булгакова). Также он снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Он был незаменим в социальной драме: играл маршалов и офицеров, следователей и воров, ученых и работяг.

Потомственный актер, Александр Самойлов вырастил шестерых детей, среди которых четверо решили связать судьбу с актерской профессией.-0-