Умер российский актер Игорь Шибанов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Игорь Шибанов, актер Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева, в возрасте 75 лет ушел из жизни, сообщается на сайте театра.

Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года. Он исполнил роль Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября в проекте "Большие гастроли", но на пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось.

Игорь Шибанов - один из главных артистов Ленинградского ТЮЗа. Многочисленные роли, которые он сыграл в театре и кино, вошли в историю российского искусства. Широкой публике известен по ролям в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Про уродов и людей", "Замок", фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел", в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия" и других.-0-