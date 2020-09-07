Умер российский актер Сергей Колтаков

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Сергей Колтаков, известный по фильмам "Зеркало для героя", "Валентина", "Искусство жить в Одессе" и другим кинокартинам, умер на 65-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом рассказал режиссер Григорий Константинопольский, сообщает ТАСС.

"Узнал об этом (смерти Сергея Колтакова. - Прим. ТАСС) сегодня. Это всегда очень тяжело: был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах - "Пьяная фирма", и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся - последний день был съемочный в "Мертвых душах". Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым", - сказал Григорий Константинопольский.

Он добавил, что всегда относился к Сергею Колтакову с восхищением и уважением. Режиссер рассказал: они познакомились в 1989 году на съемках фильма "Утоли моя печали". "Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил", - отметил Григорий Константинопольский.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова. В 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС. В 1979-1980 годах служил в Театре имени Маяковского, в 1980-1981 годах играл в Московском театре имени Ленинского комсомола, в 1982-1985 годах работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1989 года играл в МХАТе.

В кино дебютировал в 1981 году с ролью Павла в фильме Глеба Панфилова "Валентина". Через несколько лет сыграл в фильме Инны Туманян "Соучастники". Также среди его работ - Сергей в фильме Владимира Хотиненко "Зеркало для героя", Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Искусство жить в Одессе", Семин в психологическом триллере Вадима Абдрашитова "Армавир".-0-