Умер российский детский писатель Михаил Яснов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петербурге 27 октября в возрасте 74 лет умер детский писатель Михаил Яснов. Сообщение об этом на своей странице в Facebook разместила его супруга Ася Петрова, сообщает "Российская газета".

"Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить", - написала Ася Петрова.

Михаил Яснов (настоящая фамилия Гурвич) родился в Ленинграде в 1946 году. Его путь в писательство был трудным. Изначально он поступил на филфак ЛГУ на вечернее отделение, работал грузчиком, в свободные минуты писал, сотрудничал с издательствами.

Изначально Яснов специализировался на лирике и переводах с французского. Даже после того как Яснов получил всесоюзную известность в качестве детского писателя, он все равно продолжал переводить французскую лирику и рецензировать статьи на эту тему.

Детские книги у Михаила Яснова стали выходить с конца семидесятых. Читатели их сразу полюбили, причем у писателя получилось достичь самого высокого результата, его стихи полюбили и дети, и их родители.

На книгах Михаила Яснова выросло не одно поколение советских и российских детей, например, именно он написал стихотворение "Чучело-Мяучело". Родители охотились в книжных магазинах на сборник Яснова "Лекарство от зевоты".

В последние годы Михаил Яснов выпускал аудиокниги, где сам читал свои стихи.-0-