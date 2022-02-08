Умер российский кинематографист и драматург Феликс Эскин

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драматург, продюсер и организатор кинопроизводства Феликс Эскин, работавший с Алексеем Германом и многими другими известными режиссерами, скончался на 91-м году жизни, сообщает ТАСС.

"8 февраля скончался ветеран "Ленфильма", продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин", - говорится в сообщении киностудии "Ленфильм".

Причина смерти кинематографиста не называется.

Феликс Эскин родился 15 июля 1931 года. Он начинал работу на "Ленфильме" в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара. С 1962 года впервые попробовал себя в должности администратора картины. Работал со многими известными отечественными режиссерами, в их числе Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц и другие.

Особой страницей в его творческой биографии стала работа с режиссером Алексеем Германом. Эскин был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом".

Ему также довелось работать и сценаристом - одной из его последних работ стала документальная лента Виктора Бутурлина "Одна на всех" (2015) о Великой Отечественной войне.-0-