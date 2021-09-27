Умер российский киновед и кинокритик Кирилл Разлогов

Кирилл Разлогов. Фото ТАСС
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни, сообщает ТАСС.
"Папа умер вчера, сердце", - сказала дочь кинокритика Анастасия Разлогова. Дата и место прощания пока неизвестны.
Кирилл Разлогов - заслуженный деятель искусств России, автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура", директор Российского института культурологии (1989-2013), автор почти двух десятков книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.-0-