Умер российский композитор Владимир Михайлов

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Владимир Михайлов умер в своей квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
"В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов", - сказал собеседник агентства. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, Московского цирка на проспекте Вернадского. Композитор написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.-0-